Один из 572: в Киеве заметили раритетный заряженный седан BMW 80-х (фото)

В Киеве сфотографировали редкий BMW 5 Series E34 в заряженной версии от Alpina. Спортивный седан с 254-сильной шестеркой развивает 252 км/ч.

Седан BMW Alpina B10 3.5/1 — настоящий раритет, ведь с 1988 по 1992 год изготовлено всего 572 таких авто. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто оснащено 3,5-литровой 254-сильной шестеркой 3,5 литра Фото: Topcars UA

Компания Alpina выполняет тюнинг BMW 5 Series с 1978 года. На базе BMW 5 Series E34 создали несколько различных версий Alpina B10 мощностью до 360 сил и все они чрезвычайно редкие, ведь выпускались малыми партиями.

На крышке багажника установлен спойлер Фото: Alpina

Конкретно этот седан BMW Alpina B10 3.5/1 оснащен 3,5-литровой рядной шестеркой на 254 л.с. и 325 Нм. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, а максимальная скорость составляет 252 км/ч. Также доработана ходовая авто.

Отличить Alpina B10 3.5/1 от BMW 5 Series E34 можно по более агрессивному переднему бамперу, заднему спойлеру и фирменным 17-дюймовым дискам. Боковины украшены традиционной золотистой графикой Alpina.

В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: Alpina

Салон BMW Alpina B10 3.5/1 отделан деревом. Автомобиль получил спортивные руль и сиденья.

