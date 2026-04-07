В Киеве заметили экстремальный 550-сильный спорткар BMW стоимостью более $150 000 (фото)

В Киеве сфотографировали купе BMW M4 CS. 550-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить более 300 км/ч.

Цена BMW M4 CS в Украине превышает 150 000 долларов. Фотографии спортивного авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе BMW M4 CS (Club Sport) — заряженная версия модели, которая занимает нишу между BMW M4 Competition и топовым M4 CSL. Ее 3,0-литровая турбошестерня развивает 550 л.с. и 650 Н∙м.

Полноприводный спорткар BMW M4 CS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость составляет 302 км/ч.

Кроме того, авто получило спортивный выхлоп и перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами. К тому же, за счет карбоновых крыши, капота, обвеса и заднего спойлера масса BMW M4 уменьшена на 45 кг.

Отличить новый BMW M4 CS можно по особым колесным дискам диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Конкретно это авто также отличается матовой зеленой окраской.

В салоне установили ковшеобразные спортивные передние сиденья, а в отделке сочетаются кожа с красными вставками, алькантара и карбон.

