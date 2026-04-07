У Києві помітили екстремальний 550-сильний спорткар BMW вартістю понад $150 000 (фото)

У Києві сфотографували купе BMW M4 CS. 550-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути понад 300 км/год.

Ціна BMW M4 CS в Україні перевищує 150 000 доларів. Світлини спортивного авто з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

550-сильне купе стартує до сотні за 3,4 с

Купе BMW M4 CS (Club Sport) – заряджена версія моделі, яка займає нішу між BMW M4 Competition та топовим M4 CSL. Її 3,0-літрова турбошістка розвиває 550 к. с. та 650 Н∙м.

Повнопривідний спорткар BMW M4 CS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год — за 11,1 с. Максимальна швидкість становить 302 км/год.

У салоні встановлені спортивні крісла

Крім того, авто отримало спортивний вихлоп і переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами. До того ж, за рахунок карбонових даху, капоту, обвісу та заднього спойлера маса BMW M4 зменшена на 45 кг.

Відео дня

Важливо

Стару 38-річну "п'ятірку" BMW продали за ціною нового Bentley Bentayga (фото)

Відрізнити новий BMW M4 CS можна за особливими колісними дисками діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Конкретно це авто також вирізняється матовим зеленим забарвленням.

Купе пізнається за особливими колісними дисками

У салоні встановили ковшеподібні спортивні передні сидіння, а в оздобленні поєднуються шкіра з червоними вставками, алькантара та карбон.

До речі, нещодавно в столиці з'явився культовий спорткар Nissan нового покоління.

Також Фокус розповідав про заряджений позашляховик Cadillac на 690 сил у Києві.