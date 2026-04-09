Розкіш із 90-х: в Україну привезли раритетний заводський лімузин BMW (фото)

В Україні з’явився BMW 7 Series E38 у рідкісній подовженій версії L7. Лімузин із V12 випускали невеликими серіями.

Лімузин BMW L7 був флагманом у лінійці 7 Series і в Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Про це повідомив блогер Roma Urraco.

Лімузин подовжили на 25 см за рахунок вставки між дверима Фото: Bring a Trailer

За його словами, до недавнього часу в Україні було лише три подовжених седани BMW L7 і на одному з них їздив Дмитро Фірташ. Тепер привезли ще два таких такий лімузини і один із них вдалося сфотографувати.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Roma Urraco

Усього з 1997 по 2001 рік виготовили лише 899 лімузинів BMW 7 Series E38. Новий BMW L7 коштував у Німеччині 246 тис. марок.

Лімузин BMW L7 отримав 25-сантиметрову вставку між дверима і його довжина сягнула 5,37 м. За рахунок цього зросло місце для ніг задніх пасажирів.

Задні сидіння мають електропривід і підігрів Фото: Roma Urraco

Салон BMW L7 оздобили шкірою і деревом. Передні та задні сидіння мають електропривід і підігрів, також комплектація включає тризонний клімат-контроль, телевізор, розкладні столики та висувні шторки.

Лімузин оснастили телевізором Фото: Roma Urraco

Лімузин BMW 7 Series E38 оснащений топовим 5,4-літровим V12 потужністю 326 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

Між іншим, в Україні є ще один лімузин BMW 7 Series E38, у салоні якого встановлено джакузі.

