Розкіш із 90-х: в Україну привезли раритетний заводський лімузин BMW (фото)
В Україні з’явився BMW 7 Series E38 у рідкісній подовженій версії L7. Лімузин із V12 випускали невеликими серіями.
Лімузин BMW L7 був флагманом у лінійці 7 Series і в Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Про це повідомив блогер Roma Urraco.
За його словами, до недавнього часу в Україні було лише три подовжених седани BMW L7 і на одному з них їздив Дмитро Фірташ. Тепер привезли ще два таких такий лімузини і один із них вдалося сфотографувати.
Усього з 1997 по 2001 рік виготовили лише 899 лімузинів BMW 7 Series E38. Новий BMW L7 коштував у Німеччині 246 тис. марок.
Лімузин BMW L7 отримав 25-сантиметрову вставку між дверима і його довжина сягнула 5,37 м. За рахунок цього зросло місце для ніг задніх пасажирів.
Салон BMW L7 оздобили шкірою і деревом. Передні та задні сидіння мають електропривід і підігрів, також комплектація включає тризонний клімат-контроль, телевізор, розкладні столики та висувні шторки.
Лімузин BMW 7 Series E38 оснащений топовим 5,4-літровим V12 потужністю 326 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.
Між іншим, в Україні є ще один лімузин BMW 7 Series E38, у салоні якого встановлено джакузі.
