Роскошь из 90-х: в Украину привезли раритетный заводской лимузин BMW (фото)
В Украине появился BMW 7 Series E38 в редкой удлиненной версии L7. Лимузин с V12 выпускался небольшими сериями.
Лимузин BMW L7 был флагманом в линейке 7 Series и в Украине зарегистрировано всего несколько таких авто. Об этом сообщил блогер Roma Urraco.
По его словам, до недавнего времени в Украине было только три удлиненных седана BMW L7 и на одном из них ездил Дмитрий Фирташ. Теперь привезли еще два таких такой лимузина и один из них удалось сфотографировать.
Всего с 1997 по 2001 год было произведено всего 899 лимузинов BMW 7 Series E38. Новый BMW L7 стоил в Германии 246 тыс. марок.
Лимузин BMW L7 получил 25-сантиметровую вставку между дверьми и его длина достигла 5,37 м. За счет этого выросло место для ног задних пассажиров.
Салон BMW L7 отделали кожей и деревом. Передние и задние сиденья имеют электропривод и подогрев, также комплектация включает трехзонный климат-контроль, телевизор, раскладные столики и выдвижные шторки.
Лимузин BMW 7 Series E38 оснащен топовым 5,4-литровым V12 мощностью 326 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.
Между прочим, в Украине есть еще один лимузин BMW 7 Series E38, в салоне которого установлено джакузи.
