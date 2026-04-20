Баварские звезды: в Киеве собрались редкие коллекционные BMW (фото)

Сразу несколько раритетных BMW засветились в Киеве. Вместе собрались знаменитые спортивные модели, а также "пятерка" самого первого поколения.

Коллекционные BMW съехались на столичный автодром в Феофании. Их фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW 525 1974 года

Вместе собрались четыре редких BMW 70-90-х годов, причем все они — красного цвета. На украинских дорогах они сейчас встречаются нечасто.

Важно

Самое старое авто — седан BMW 525 1974 года. "Пятерка" первого поколения (кузов E12) — классическая "акула" с 2,5-литровой рядной шестеркой мощностью 162 л. с.

BMW M6 1987 года

Самым дорогим является купе BMW M6 1987 года. Всего выпущено всего 5855 таких авто с 3,5-литровым двигателем от суперкара M1. Этот спорткар в американской спецификации является 256-сильным и способен разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 255 км/ч.

Відео дня

BMW M3 E30

В хорошем состоянии и культовый спорткар BMW M3 E30 с расширенными крыльями и антикрылом. Впрочем, под его капотом установлен 3,2-литровый двигатель от более позднего купе BMW M3 E46 на 343 л.с.

BMW 850 Ci 1995 года

Самым новым является купе BMW 850 Ci 1995 года — одно из 1218 выпущенных авто с 5,4-литровым V12 мощностью 326 л. с. Обтекаемая туристическая модель стартует до сотни за 6,3 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

