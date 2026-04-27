Елегантний і швидкий: в Україні з'явився новітній заряджений Audi за 3,8 мільйона (фото)

У Києві сфотографували новий Audi S5 2025 року. Заряджене 367-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 4,5 с.

Новий Audi A5 B10 та його спортивна версія S5 поки є рідкістю на наших дорогах, адже їх продажі стартували торік. Фото автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi S5 стартує до сотні за 4,5 с Фото: Topcars UA

Audi A5 змінив своє місце в лінійці марки, адже ця модель замінила Audi A4 і тепер доступна в кузовах ліфтбек та універсал. 4,8-метрове авто вирізняється стрімким елегантним дизайном.

У салоні Audi A5 2025 встановлено два екрани на передній панелі, а за доплату доступний третій дисплей. Audi S5 отримав спортивні крісла та кермо. Об’єм багажника становить 445-1299 л.

Під капотом Audi S5 встановлено 3,0-літровий V6 із турбонаддувом, який розвиває 367 к. с. і 550 Н∙м, який доповнений "м’якою" гібридною установкою.

У салоні встановлено спортивні кермо та крісла Фото: Audi

Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, автомобіль оснащений повним приводом Quattro зі спортивним диференціалом. Ціна Audi S5 в Україні стартує з 3 819 050 гривень.

