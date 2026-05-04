Запас ходу — 770 км: у Києві з'явився потужний електрокар Audi без чотирьох кілець (фото)

У Києві помітили новий Audi E5 Sportback. Електричний універсал доступний у версіях потужністю до 787 сил із запасом ходу до 770 км.

Універсал Audi E5 Sportback — перший представник нової лінійки недорогих електричних моделей марки, які не мають емблеми з чотирма кільцями. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електрокар випускають у Китаї спільно з концерном SAIC і постачають до нас неофіційно. Ціна Audi E5 Sportback в Україні становить 47-57 тис. доларів.

Фото: Topcars UA

Електромобіль Audi E5 Sportback — 4,9-метровий універсал із елегантним обтічним дизайном. У нього довгий капот, вигнутий дах та тоненька оптика.

У салоні Audi E5 Sportback встановили екран на всю ширину передньої панелі. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

Новий Audi E5 Sportback доступний у задньопривідних версіях потужністю 299 і 408 к. с. та повнопривідних варіантах на 525 і 787 сил. Розгін до 100 км/год займає від 3,4 до 6,1 с, а максимальна швидкість становить 205-230 км/год.

Фото: Audi

На вибір пропонують батареї ємністю 83 та 100 кВт∙год: запас ходу становить 647-773 км. 800-вольтна архітектура підтримує швидку зарядку: додати 370 км можна за 10 хвилин.

Між іншим, нещодавно дебютував побратим E5 — електрокросовер Audi E7X із запасом ходу 750 км.

