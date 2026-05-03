Спорткар для сім'ї: у Києві помітили новий заряджений універсал BMW за 7 мільйонів (фото)

У Києві засвітився новий BMW M5 Touring. Спортивний універсал потужністю понад 700 сил стартує до сотні за 3,6 с.

У нинішньому поколінні BMW M5 G90 в лінійку повернули універсал і одне з перших таких авто в Україні сфотографували в Києві. Світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджений універсал BMW офіційно продається на українському ринку. Ціна BMW M5 Touring становить приблизно 7,3 мільйона гривень.

Авто має спеціальний режим для дрифту Фото: BMW

Як і седан BMW M5 G90, версія Touring є плагін-гібридом. Її 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 727 к. с. та 1050 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а до 200 км/год — 11,1 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 305 км/год.

При цьому витрата пального становить усього 2 л/100 км в комбінованому циклі та 10,9 л/100 км – із розрядженою батареєю. Батарея ємністю 14,8 кВт∙год дає змогу проїхати до 67 км на електротязі.

У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: BMW

Універсал BMW M5 повнопривідний, але має задньопривідний режим для дрифту. Також оснащення включає адаптивні амортизатори і керовані задні колеса.

Відрізнити новий BMW M5 Touring від стандартного універсала можна за агресивнішими бамперами, розширеними крилами, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 20-дюймові диски, а з дифузора виглядають чотири вихлопні труби.

Об'єм багажника становить 500-1630 л Фото: BMW

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла, а в оздобленні використано шкіру та карбон. Універсал BMW M5 Touring залишається практичним сімейним авто з багажником об'ємом 500-1630 л.

