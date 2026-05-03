Спорткар для семьи: в Киеве заметили новый заряженный универсал BMW за 7 миллионов (фото)

В Киеве засветился новый BMW M5 Touring. Спортивный универсал мощностью более 700 сил стартует до сотни за 3,6 с.

В нынешнем поколении BMW M5 G90 в линейку вернули универсал и одно из первых таких авто в Украине сфотографировали в Киеве. Фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженный универсал BMW официально продается на украинском рынке. Цена BMW M5 Touring составляет примерно 7,3 миллиона гривен.

Как и седан BMW M5 G90, версия Touring является плагин-гибридом. Ее 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 727 л. с. и 1050 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а до 200 км/ч — 11,1 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 305 км/ч.

При этом расход топлива составляет всего 2 л/100 км в комбинированном цикле и 10,9 л/100 км — с разряженной батареей. Батарея емкостью 14,8 кВт∙ч позволяет проехать до 67 км на электротяге.

Универсал BMW M5 полноприводный, но имеет заднеприводный режим для дрифта. Также оснащение включает адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса.

Отличить новый BMW M5 Touring от стандартного универсала можно по более агрессивным бамперам, расширенным крыльям, обвесу и спойлеру на крыше. Также установлены 20-дюймовые диски, а из диффузора выглядывают четыре выхлопные трубы.

В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в отделке использованы кожа и карбон. Универсал BMW M5 Touring остается практичным семейным авто с багажником объемом 500-1630 л.

