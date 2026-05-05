В Киеве показали Mercedes 1970 года в оригинальном состоянии и с интересной историей (фото)

Дебютантом фестиваля Old Car Land 2026 в Киеве стал седан Mercedes W115 1970 года. Раритетное авто отлично выглядит, хотя никогда не проходило реставрацию.

Этот Mercedes W115 из Old Car Land 2026 не только хорошо сохранился, но и имеет интересную историю. Об автомобиле рассказали на сайте Autonova-D.

Авто не реставрировали, но оно в отличном состоянии Фото: Тарас Брязгунов

Седан Mercedes 220D W115 попал в Украину из Германии еще в 1988 году. Его привез моряк, который из-за своей работы редко эксплуатировал авто и до 2006 году хранил его в сухом гараже.

Позже авто приобрел коллекционер из Донецка. Он тяжело болел, однако долго не хотел расставаться с автомобилем. После оккупации города в 2014 году он решил все же продать Mercedes 220D.

Mercedes 220D завезли в Украину еще в 1988 году Фото: Тарас Брязгунов

Объявление о продаже ретроавто увидел владелец компании "АвтоНова-Д" Богдан Дука. Похожий Mercedes W115 он еще в детстве видел у соседа-военного, поэтому не смог устоять и решил приобрести автомобиль.

В ноябре 2016 года продавец смог выехать на Mercedes W115 в Мариуполь, где авто переоформили. Интересно, что в Киев он доехал своим ходом почти без проблем — только раз заглох под Запорожьем, однако после заправки завелся и смог продолжить движение.

Салон Mercedes W115 хорошо сохранился Фото: Тарас Брязгунов

Mercedes 220D не проходил реставрацию и почти полностью оригинален: ему лишь перетянули обивку потолка, отремонтировали передние крылья и водительское кресло. Лакокрасочное покрытие и отделка салона в хорошем состоянии и трудно поверить, что автомобилю уже 56 лет.

Седан Mercedes 220D W115 в редком шестиместном исполнении (с трехместным первым рядом) оснащен 2,2-литровым 60-сильным дизелем, который славится своей выносливостью.

Авто имеет шестиместный салон Фото: Тарас Брязгунов

Автомобиль способен развить 135 км/ч и расходует 6-8 л на 100 км. Примечательно, что у него только одно боковое зеркало заднего вида и нет ремней безопасности.

