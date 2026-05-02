Большие "американцы" и винтажные Mercedes: какие авто показали на фестивале Old Car Land (фото)

В Киеве 2-3 мая проходит масштабный технический фестиваль Old Car Land 2026. Он собрал сотни винтажных автомобилей, мотоциклов и автобусов.

Нынешний Old Car Land стал уже 18-м по счету. Журналист Фокуса побывал на крупнейшем автофестивале Украины и узнал об основных его изюминках.

Cadillac Eldorado Фото: Тарас Брязгунов

Как и раньше, Old Car Land проходит в киевском автомузее "Колеса истории" (ул. Малинская, 1), экспозиция которого также присоединяется к фестивалю.

Ключевая тема Old Car Land 2026 — 140-летие первого авто в мире и, соответственно, Mercedes-Benz, ведь именно этот немецкий бренд со временем образовали изобретатели автомобиля.

Mercedes 220D W115 Фото: Тарас Брязгунов

На выставке можно увидеть самые разные модели марки — лимузин Mercedes 230 Pullman 1938 года, сверхнадежный седан Mercedes W115 70-х, роскошные S-Class разных годов выпуска. Также специальные экспозиции посвятили 50-летию хэтчбека Volkswagen Golf и купе Porsche 924.

Задние Ford Thunderbird Landau открываются против движения Фото: Тарас Брязгунов

А еще впечатляет собрание классических американских авто. На Old Car Land 2026 впервые приехали яркий огромный кабриолет Cadillac Eldorado, купе Chrysler New Yorker и седан Ford Thunderbird Landau с дверями в стиле Rolls-Royce. Рядом стоят Dodge Dart, Buick Wildcat и Riviera, спортивный Pontiac Firebird и сразу несколько Lincoln Town Car.

Pontiac Firebird Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, на фестивале можно увидеть редкие купе Volvo 142 и 780 Bertone, культовый минивэн Volkswagen T2, а также воссозданный тюнингованный Peugeot 406 из фильма "Такси". Традиционно широкой является и экспозиция советских авто — например, выставлены "Чайка" и универсал "Волга" ГАЗ-22.

Экспозиция к 50-летию Porsche 924 Фото: Тарас Брязгунов

Как всегда, на Old Car Land 2026 представлена старинная военная техника в отличном состоянии, грузовые модели, британский двухэтажный автобус и большое количество двухколесного транспорта.

Экспозиция американских авто довольно большая Buick Wildcat и Chrysler New Yorker К 140-летию Mercedes приехало немало авто марки Volvo 780 с кузовом от Bertone Экспозиция автомобилей ГАЗ В Украине воссоздали Peugeot 406 из фильма "Такси" Традиционно на фестиваль привозят старинную военную технику

Для самых маленьких посетителей в музее есть экспозиции старинных игрушек, масштабных моделей авто и действующие игровые автоматы. А еще можно протестировать педальные или электрические машинки.

