В Украине заметили эксклюзивный кроссовер Aston Martin за 14 миллионов на "бляхах" (фото)
Во Львове сфотографировали кастомизированный кроссовер Aston Martin DBX707. Он способен развить 310 км/ч и имеет эксклюзивное оснащение.
Aston Martin DBX707 — один из самых быстрых серийных кроссоверов в мире. Его фотографии опубликовали на странице the_maxcars в Instagram.
Цифровое обозначение в названии указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо, поставляемого Mercedes-AMG — 707 л.с. Пиковый крутящий момент составляет 900 Н∙м.
Большое пятиметровое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч. Его пневмоподвеска перенастроена, а замедляют Aston Martin карбоново-керамические тормоза.
Кроссовер Aston Martin DBX707 отличается элегантным стремительным дизайном с широкой решеткой радиатора и карбоновым обвесом. В салоне установлены спортивные кресла.
Конкретно этот автомобиль кастомизировали по программе Q by Aston Martin, которая включает особые окраски, внутреннюю отделку, декор и колесные диски.
Кроссовер Aston Martin DBX707 имеет польские номера, то есть либо его еще не успели растаможить, либо же во Львов пожаловали гости из-за рубежа. Примечательно, что эта модель официально продается и у нас: цена Aston Martin DBX707 в Украине стартует с 14 миллионов гривен.
