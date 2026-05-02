В Україні помітили ексклюзивний кросовер Aston Martin за 14 мільйонів на "бляхах" (фото)

У Львові сфотографували кастомізований кросовер Aston Martin DBX707. Він здатен розвинути 310 км/год та має ексклюзивне оснащення.

Aston Martin DBX707 – один із найшвидших серійних кросоверів у світі. Його світлини опублікували на сторінці the_maxcars в Instagram.

Цифрове позначення в назві вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо, якого постачає Mercedes-AMG – 707 к. с. Піковий крутний момент становить 900 Н∙м.

Кросовер здатен розвинути 310 км/год

Велике п’ятиметрове авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 310 км/год. Його пневмопідвіска переналаштована, а сповільнюють Aston Martin карбоново-керамічні гальма.

Розкіш і епатаж: у Києві помітили новітній кросовер Rolls-Royce з яскравим тюнінгом (фото)

Кросовер Aston Martin DBX707 вирізняється елегантним стрімким дизайном із широкою решіткою радіатора та карбоновим обвісом. У салоні встановлено спортивні крісла.

Конкретно цей автомобіль кастомізували за програмою Q by Aston Martin, яка включає особливі забарвлення, внутрішнє оздоблення, декор та колісні диски.

Авто персоналізували за програмою Q by Aston Martin

Кросовер Aston Martin DBX707 має польські номери, тобто або його ще не встигли розмитнити, або ж до Львова завітали гості із-за кордону. Примітно, що ця модель офіційно продається і в нас: ціна Aston Martin DBX707 в Україні стартує з 14 мільйонів гривень.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний суперкар Aston Martin із елегантним дизайном.

Також Фокус розповідав про рідкісний 700-сильний Range Rover Brabus на "бляхах" у столиці.