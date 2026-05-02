Великі "американці" та вінтажні Mercedes: які авто показали на фестивалі Old Car Land (фото)

У Києві 2-3 травня проходить масштабний технічний фестиваль Old Car Land 2026. Він зібрав сотні вінтажних автомобілів, мотоциклів та автобусів.

Нинішній Old Car Land став уже 18-им за ліком. Журналіст Фокусу побував на найбільшому авто фестивалі України та дізнався про основні його цікавинки.

Cadillac Eldorado Фото: Тарас Брязгунов

Як і раніше, Old Car Land проходить у київському автомузеї "Колеса історії" (вул. Малинська, 1), експозиція якого також долучається до фестивалю.

Ключова тема Old Car Land 2026 – 140-річчя першого авто у світі і, відповідно, Mercedes-Benz, адже саме цей німецький бренд із часом утворили винахідники автомобіля.

Mercedes 220D W115 Фото: Тарас Брязгунов

На виставці можна побачити найрізноманітніші моделі марки – лімузин Mercedes 230 Pullman 1938 року, наднадійний седан Mercedes W115 70-х, розкішні S-Class різних років випуску. Також спеціальні експозиції присвятили 50-річчю хетчбека Volkswagen Golf і купе Porsche 924.

Задні Ford Thunderbird Landau відкриваються проти руху Фото: Тарас Брязгунов

А ще вражає зібрання класичних американських авто. На Old Car Land 2026 вперше приїхали яскравий величезний кабріолет Cadillac Eldorado, купе Chrysler New Yorker та седан Ford Thunderbird Landau із дверима в стилі Rolls-Royce. Поряд стоять Dodge Dart, Buick Wildcat та Riviera, спортивний Pontiac Firebird і одразу кілька Lincoln Town Car.

Pontiac Firebird Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, на фестивалі можна побачити рідкісні купе Volvo 142 та 780 Bertone, культовий мінівен Volkswagen T2, а також відтворений тюнінгований Peugeot 406 із фільму "Таксі". Традиційно широкою є і експозиція радянських авто — приміром, виставлені "Чайка" та універсал "Волга" ГАЗ-22.

Експозиція до 50-річчя Porsche 924 Фото: Тарас Брязгунов

Як завжди, на Old Car Land 2026 представлено старовинну військову техніку в чудовому стані, вантажні моделі, британський двоповерховий автобус та велику кількість двоколісного транспорту.

Експозиція американських авто є доволі великою Фото: Тарас Брязгунов Buick Wildcat і Chrysler New Yorker Фото: Тарас Брязгунов До 140-річчя Mercedes приїхало чимало авто марки Фото: Тарас Брязгунов Volvo 780 із кузовом від Bertone Фото: Тарас Брязгунов Експозиція автомобілів ГАЗ Фото: Тарас Брязгунов В Україні відтворили Peugeot 406 із фільму "Таксі" Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Традиційно на фестиваль привозять старовинну військову техніку Фото: Тарас Брязгунов

Для наймолодших відвідувачів у музеї є експозиції старовинних іграшок, масштабних моделей авто та діючі ігрові автомати. А ще можна протестувати педальні чи електричні машинки.

