Впечатляющий гигант: в Киеве засветился яркий шестиколесный "Гелендваген" (фото)

шестиколесный Гелендваген
Шестиокисный "Гелендваген" заметили в Киеве | Фото: Topcars UA

В Киеве сфотографировали пикап Mercedes G-Class 6X6. Огромный трехосный "Гелендваген" поражает своими размерами.

Шестиколесный "Гелендваген" является редкостью не только на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes G63 AMG 6X6
Авто получило карбоновые капот и расширители арок
Mercedes G63 AMG 6X6 — одна из самых впечатляющих моделей немецкой марки. Трехосный пикап достигает 5,9 м в длину, а его клиренс составляет 460 мм.

база номеров
В базе данных Opendatabot указано, что номер закреплен за Mercedes G55 AMG 2011 года
Всего выпустили примерно сотню Mercedes G63 AMG 6X6 и сейчас их ценят коллекционеры. Впрочем, конкретно это авто — копия "Гелендвагена" 6Х6: в базе номеров авто Opendatabot указано, что это Mercedes G55 AMG 2011 года с 5,5-литровым V8.

Мерседес G63 6X6
Авто копирует Brabus B63S-700
В качестве образца для подражания выбрали версию Brabus B63S-700. Таких авто выпустили единицы: они оснащены 700-сильным V8 твин-турбо и способны разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с. Цена Mercedes Brabus B63S-700 обычно превышает миллион долларов.

Идеальный "Кабан": в Украине обнаружен Mercedes S-Class 90-х в отличном состоянии (фото)
Идеальный "Кабан": в Украине обнаружен Mercedes S-Class 90-х в отличном состоянии (фото)

Как и оригинальный Mercedes Brabus B63S-700, его копия получила карбоновые капот с воздухозаборниками, расширители колесных арок и декор. Обращают на себя внимание и диски Brabus и внедорожные шины с функцией подкачки.

Mercedes G63 AMG 6X6
Авто оснащено 5,5-литровым V8
В то же время, решетка радиатора не такая, как у настоящего Brabus B63S-700. Салон "Гелендвагена" отделан оранжевой кожей.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий внедорожник Range Rover Brabus на "бляхах".

Также Фокус писал о роскошном тюнингованном кроссовере Rolls-Royce в столице.