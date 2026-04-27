Впечатляющий гигант: в Киеве засветился яркий шестиколесный "Гелендваген" (фото)
В Киеве сфотографировали пикап Mercedes G-Class 6X6. Огромный трехосный "Гелендваген" поражает своими размерами.
Шестиколесный "Гелендваген" является редкостью не только на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Mercedes G63 AMG 6X6 — одна из самых впечатляющих моделей немецкой марки. Трехосный пикап достигает 5,9 м в длину, а его клиренс составляет 460 мм.
Всего выпустили примерно сотню Mercedes G63 AMG 6X6 и сейчас их ценят коллекционеры. Впрочем, конкретно это авто — копия "Гелендвагена" 6Х6: в базе номеров авто Opendatabot указано, что это Mercedes G55 AMG 2011 года с 5,5-литровым V8.
В качестве образца для подражания выбрали версию Brabus B63S-700. Таких авто выпустили единицы: они оснащены 700-сильным V8 твин-турбо и способны разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с. Цена Mercedes Brabus B63S-700 обычно превышает миллион долларов.
Как и оригинальный Mercedes Brabus B63S-700, его копия получила карбоновые капот с воздухозаборниками, расширители колесных арок и декор. Обращают на себя внимание и диски Brabus и внедорожные шины с функцией подкачки.
В то же время, решетка радиатора не такая, как у настоящего Brabus B63S-700. Салон "Гелендвагена" отделан оранжевой кожей.
