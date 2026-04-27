Разючий гігант: у Києві засвітився яскравий шестиколісний "Гелендваген" (фото)
У Києві сфотографували пікап Mercedes G-Class 6X6. Величезний тривісний "Гелендваген" шокує своїми розмірами.
Шестиколісний "Гелендваген" є рідкістю не лише на українських дорогах. Його світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Mercedes G63 AMG 6X6 — одна з найбільш разючих моделей німецької марки. Тривісний пікап сягає 5,9 м завдовжки, а його кліренс становить 460 мм.
Усього випустили приблизно сотню Mercedes G63 AMG 6X6 і зараз їх цінують колекціонери. Утім, конкретно це авто — копія "Гелендвагена" 6Х6: у базі номерів авто Opendatabot вказано, що це Mercedes G55 AMG 2011 року з 5,5-літровим V8.
В якості зразка для наслідування обрали версію Brabus B63S-700. Таких авто випустили одиниці: вони оснащені 700-сильним V8 твін-турбо і здатні розігнатися до 100 км/год за 4,6 с. Ціна Mercedes Brabus B63S-700 зазвичай перевищує мільйон доларів.
Як і оригінальний Mercedes Brabus B63S-700, його копія отримала карбонові капот з повітрозабірниками, розширювачі колісних арок та декор. Звертають на себе увагу і диски Brabus та позашляхові шини з функцією підкачування.
Водночас решітка радіатора не така, як у справжнього Brabus B63S-700. Салон "Гелендвагена" оздоблений помаранчевою шкірою.
До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний позашляховик Range Rover Brabus на "бляхах".
Також Фокус писав про розкішний тюнінгований кросовер Rolls-Royce у столиці.