Разючий гігант: у Києві засвітився яскравий шестиколісний "Гелендваген" (фото)

У Києві сфотографували пікап Mercedes G-Class 6X6. Величезний тривісний "Гелендваген" шокує своїми розмірами.

Шестиколісний "Гелендваген" є рідкістю не лише на українських дорогах. Його світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто отримало карбонові капот та розширювачі арок Фото: Topcars UA

Mercedes G63 AMG 6X6 — одна з найбільш разючих моделей німецької марки. Тривісний пікап сягає 5,9 м завдовжки, а його кліренс становить 460 мм.

У базі даних Opendatabot вказано, що номер закріплений за Mercedes G55 AMG 2011 року Фото: opendatabot

Усього випустили приблизно сотню Mercedes G63 AMG 6X6 і зараз їх цінують колекціонери. Утім, конкретно це авто — копія "Гелендвагена" 6Х6: у базі номерів авто Opendatabot вказано, що це Mercedes G55 AMG 2011 року з 5,5-літровим V8.

Авто копіює Brabus B63S-700 Фото: Topcars UA

В якості зразка для наслідування обрали версію Brabus B63S-700. Таких авто випустили одиниці: вони оснащені 700-сильним V8 твін-турбо і здатні розігнатися до 100 км/год за 4,6 с. Ціна Mercedes Brabus B63S-700 зазвичай перевищує мільйон доларів.

Відео дня

Важливо

Як і оригінальний Mercedes Brabus B63S-700, його копія отримала карбонові капот з повітрозабірниками, розширювачі колісних арок та декор. Звертають на себе увагу і диски Brabus та позашляхові шини з функцією підкачування.

Авто оснащене 5,5-літровим V8 Фото: Topcars UA

Водночас решітка радіатора не така, як у справжнього Brabus B63S-700. Салон "Гелендвагена" оздоблений помаранчевою шкірою.

