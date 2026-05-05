У Києві показали Mercedes 1970 року в оригінальному стані та з цікавою історією (фото)
Дебютантом фестивалю Old Car Land 2026 у Києві став седан Mercedes W115 1970 року. Раритетне авто має чудовий вигляд, хоча ніколи не проходило реставрацію.
Цей Mercedes W115 з Old Car Land 2026 не тільки добре збережений, а й має цікаву історію. Про автомобіль розповіли на сайті Autonova-D.
Седан Mercedes 220D W115 потрапив до України з Німеччини ще у 1988 році. Його привіз моряк, який через свою роботу рідко експлуатував авто і до 2006 році зберігав його в сухому гаражі.
Пізніше авто придбав колекціонер із Донецька. Він важко хворів, проте довго не хотів розлучатися із автомобілем. Після окупації міста в 2014 році він вирішив все ж продати Mercedes 220D.
Оголошення про продаж ретроавто побачив власник компанії "АвтоНова-Д" Богдан Дука. Схожий Mercedes W115 він ще в дитинстві бачив у сусіда-військового, тому не зміг встояти і вирішив придбати автомобіль.
У листопаді 2016 року продавець зміг виїхати на Mercedes W115 до Маріуполя, де авто переоформили. Цікаво, що до Києва він доїхав своїм ходом майже без проблем – лише раз заглохнув під Запоріжжям, проте після заправки завівся та зміг продовжити рух.
Mercedes 220D не проходив реставрацію і майже повністю оригінальний: йому лише перетягнули оббивку стелі, відремонтували передні крила та водійське крісло. Лакофарбове покриття і оздоблення салону в гарному стані й важко повірити, що автомобілю вже 56 років.
Седан Mercedes 220D W115 у рідкісному шестимісному виконанні (із тримісним першим рядом) оснащений 2,2-літровим 60-сильним дизелем, який славиться своєю витривалістю.
Автомобіль здатен розвинути 135 км/год і витрачає 6-8 л на 100 км. Примітно, що у нього лише одне бокове дзеркало заднього виду та немає пасків безпеки.
