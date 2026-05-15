Розвиває понад 300 км/год: в Україні з'явився рідкісний заряджений Porsche RUF 80-х (фото)

В Україні зберігається надзвичайно рідкісний Porsche 911 RUF BTR 3.4. Свого часу спорткар був одним із найшвидших авто у світі.

Porsche RUF BTR 3.4 сфотографували на стоянці одного з київських тюнінг-ательє. Світлини раритетного авто з'явилися на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Авто оснащене 374-сильною турбошісткою Фото: luxurycars.ukraine

Німецьке ательє RUF виконує екстремальний тюнінг Porsche та суттєво покращує характеристики авто. В основі RUF BTR 3.4 лежить купе Porsche 911 Turbo в 930 кузові. Із 1983 по 1989 рік виготовили приблизно 20-30 таких авто.

RUF BTR 3.4 здатен розвинути 305 км/год Фото: luxurycars.ukraine

Цифровий індекс у назві вказує, що об'єм опозитної шістки збільшили до 3,4 л. Крім того, замінили турбіну та інтеркулер, а також встановили по дві свічки запалювання на циліндр. Віддача зросла до 374 к. с. і 480 Нм.

Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а 1/4 милі (402 м) з місця спорткар долає за 12,5 с. Максимальна швидкість становить 305 км/год і для середини 80-х це був приголомшливий показник. Крім того, авто має більші гальма і доопрацьовану підвіску.

У салоні замінили кермо і прилади Фото: luxurycars.ukraine

Відрізнити RUF BTR 3.4 від Porsche 911 Turbo можна за інакшими бамперами та додатковими повітрозабірниками. У салоні встановлено спортивні крісла Recaro, а також нові прилади і кермо.

