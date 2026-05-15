Развивает более 300 км/ч: в Украине появился редкий заряженный Porsche RUF 80-х (фото)

В Украине хранится чрезвычайно редкий Porsche 911 RUF BTR 3.4. В свое время спорткар был одним из самых быстрых авто в мире.

Porsche RUF BTR 3.4 сфотографировали на стоянке одного из киевских тюнинг-ателье. Фотографии раритетного авто появились на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Авто оснащено 374-сильной турбошестерней Фото: luxurycars.ukraine

Немецкое ателье RUF выполняет экстремальный тюнинг Porsche и существенно улучшает характеристики авто. В основе RUF BTR 3.4 лежит купе Porsche 911 Turbo в 930 кузове. С 1983 по 1989 год изготовили примерно 20-30 таких авто.

RUF BTR 3.4 способен развить 305 км/ч Фото: luxurycars.ukraine

Цифровой индекс в названии указывает, что объем оппозитной шестерки увеличили до 3,4 л. Кроме того, заменили турбину и интеркулер, а также установили по две свечи зажигания на цилиндр. Отдача выросла до 374 л. с. и 480 Нм.

Відео дня

Важно

Один из 54: в Киеве заметили эксклюзивный 14-летний спорткар BMW (фото)

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а 1/4 мили (402 м) с места спорткар преодолевает за 12,5 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч и для середины 80-х это был потрясающий показатель. Кроме того, авто имеет более крупные тормоза и доработанную подвеску.

В салоне заменили руль и приборы Фото: luxurycars.ukraine Спорткар получил спортивные кресла Recaro Фото: luxurycars.ukraine

Отличить RUF BTR 3.4 от Porsche 911 Turbo можно по иным бамперам и дополнительным воздухозаборникам. В салоне установлены спортивные кресла Recaro, а также новые приборы и руль.

Между прочим, недавно в Киеве заметили новый Porsche 911 Turbo мощностью более 700 сил.

Также Фокус писал, что в Ровно засветился 600-сильный кроссовер Rolls-Royce за $700 000.