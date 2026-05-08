Один из 54: в Киеве заметили эксклюзивный 14-летний спорткар BMW (фото)

Выпустили всего 54 купе BMW M3 DTM Champion Edition | Фото: luxurycars.ukraine

В Киеве сфотографировали купе BMW M3 2012 года в особом лимитированном исполнении DTM Champion Edition. Авто оснащено 420-сильным V8 и развивает 280 км/ч.

Спорткар BMW M3 DTM Champion Edition — настоящий раритет, ведь выпустили всего 54 таких авто. Его фото опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Авто получило заостренный спойлер и полосы
Лимитированное купе BMW M3 E92 создали в 2012 году, чтобы отметить победу модели в немецком чемпионате DTM. Конкретно это авто — 39-е в серии и имеет пробег 10,4 тыс. км.

BMW M3 DTM Champion Edition отличается черным матовым окрасом с полосами на крыше и крышке багажника. Кроме того, оно получило заостренный спойлер и черные диски.

Салон отделан карбоном и алькантарой
Переднюю панель украсили автографом чемпиона DTM Бруно Шпенглера
Салон BMW M3 E92 украсили алькантарой и карбоном. На передней панели свой автограф оставил чемпион DTM Бруно Шпенглер. На кузове и в интерьере появились памятные таблички и надписи, указывающие на успех BMW M3 в гонках.

Спорткар оснащен 420-сильным V8
С технической точки зрения вариант DTM Champion Edition ничем не отличается от стандартного купе BMW M3. Спорткар оснащен 4,0-литровым 420-сильным V8 и 7-ступенчатым роботом и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 280 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве появился новейший заряженный универсал BMW M5 Touring.

Также Фокус рассказывал о редком и недорогом спорткаре Subaru в столице.