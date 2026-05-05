В Киеве засветился редкий и недорогой спорткар Subaru с образцовой управляемостью (фото)

В Киеве заметили купе Subaru BRZ 2023 года. Доступное спортивное авто отличается прекрасной управляемостью.

Спорткар Subaru BRZ второго поколения — редкость на наших дорогах, ведь официально эта модель в Украину не поставляется. Авто сфотографировал в столице журналист Фокуса.

Авто оснащено 235-сильной оппозитной четверкой

Недорогое купе Subaru BRZ — совместная разработка с Toyota: у модели есть брат-близнец Toyota GR86. Вторую генерацию автомобиля выпускают с 2021 года, а цена Subaru BRZ стартует с $36 тысяч.

4,3-метровый заднеприводный спорткар Subaru BRZ имеет классические пропорции: у него длинный капот, сдвинутый назад салон и короткая заостренная "корма".

В салоне Subaru BRZ установлены спортивные кресла и руль, а по центру проходит высокая консоль. В отделке использована алькантара.

Под капотом установлена 2,4-литровая оппозитная четверка мощностью 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП. Спорткар Subaru BRZ не слишком быстрый, зато отличается отличной управляемостью, ведь имеет хорошо настроенную ходовую и самоблокирующийся дифференциал.

