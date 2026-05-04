В украинском областном центре заметили мощный кроссовер Rolls-Royce за $700 000 (фото)

В Ровно появился новый Rolls-Royce Cullinan в заряженном исполнении Black Badge. Роскошный кроссовер оснащен 600-сильным V12 с турбонаддувом.

В Украине на данный момент зарегистрировано всего несколько обновленных Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото кроссовера опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Кроссовер оснастили 600-сильным V12 твин-турбо Фото: instagram.com/cars_rv

Цена Rolls-Royce Cullinan Black Badge в Украине составляет примерно 700 000 долларов. Это один из самых дорогих серийных кроссоверов в мире. Судя по красным транзитным номерам, автомобиль еще не поставили на учет.

Главная особенность Rolls-Royce Cullinan Black Badge — более мощный 6,75-литровый V12 твин-турбо на 600 л. с. и 900 Н∙м. Заряженный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч. Кроме того, установлен спортивный выхлоп, а пневмоподвеску перенастроили.

Покупателям предлагают оригинальные варианты внутренней отделки Фото: Rolls-Royce

Обновленный кроссовер Rolls-Royce Cullinan узнается по измененной передней части с тонкими ходовыми огнями. Вариант Black Badge отличается черным декором (вместо хрома) и новыми 23-дюймовыми дисками. Кроме того, ему предлагают особые варианты внутренней отделки.

Между прочим, это не первый Rolls-Royce, который видели в Ровно. Ранее в этом городе заметили электромобиль Spectre.

