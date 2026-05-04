В українському обласному центрі помітили потужний кросовер Rolls-Royce за $700 000 (фото)

У Рівному з’явився новий Rolls-Royce Cullinan у зарядженому виконанні Black Badge. Розкішний кросовер оснащений 600-сильним V12 із турбонаддувом.

В Україні наразі зареєстровано лише кілька оновлених Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото кросовера опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Кросовер оснастили 600-сильним V12 твін-турбо Фото: instagram.com/cars_rv

Ціна Rolls-Royce Cullinan Black Badge в Україні становить приблизно 700 000 доларів. Це один із найдорожчих серійних кросоверів у світі. Судячи з червоних транзитних номерів, автомобіль ще не поставили на облік.

Головна особливість Rolls-Royce Cullinan Black Badge – потужніший 6,75-літровий V12 твін-турбо на 600 к. с. та 900 Н∙м. Заряджений кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 250 км/год. Крім того, встановлено спортивний вихлоп, а пневмопідвіску переналаштували.

Покупцям пропонують оригінальні варіанти внутрішнього оздоблення Фото: Rolls-Royce

Оновлений кросовер Rolls-Royce Cullinan пізнається за зміненою передньою частиною з тоненькими ходовими вогнями. Варіант Black Badge вирізняється чорним декором (замість хрому) та новими 23-дюймовими дисками. Крім того, йому пропонують особливі варіанти внутрішнього оздоблення.

Між іншим, це не перший Rolls-Royce, який бачили у Рівному. Раніше у цьому місті помітили електромобіль Spectre.

