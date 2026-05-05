У Києві засвітився рідкісний і недорогий спорткар Subaru зі зразковою керованістю (фото)
У Києві помітили купе Subaru BRZ 2023 року. Доступне спортивне авто вирізняється чудовою керованістю.
Спорткар Subaru BRZ другого покоління — рідкість на наших дорогах, адже офіційно ця модель в Україну не постачається. Авто сфотографував у столиці журналіст Фокусу.
Недороге купе Subaru BRZ — спільна розробка з Toyota: у моделі є брат-близнюк Toyota GR86. Другу генерацію автомобіля випускають з 2021 року, а ціна Subaru BRZ стартує з $36 тисяч.
4,3-метровий задньопривідний спорткар Subaru BRZ має класичні пропорції: у нього довгий капот, зсунутий назад салон і коротка загострена "корма".
У салоні Subaru BRZ встановлено спортивні крісла та кермо, а по центру проходить висока консоль. В оздобленні використано алькантару.
Під капотом встановлено 2,4-літрову опозитну четвірку потужністю 235 к. с. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год.
Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП. Спорткар Subaru BRZ не надто швидкий, зате вирізняється чудовою керованістю, адже має добре налаштовану ходову та самоблокувальний диференціал.
