Один із 54: у Києві помітили ексклюзивний 14-річний спорткар BMW (фото)
У Києві сфотографували купе BMW M3 2012 року в особливому лімітованому виконанні DTM Champion Edition. Авто оснащене 420-сильним V8 і розвиває 280 км/год.
Спорткар BMW M3 DTM Champion Edition — справжній раритет, адже випустили всього 54 таких авто. Його фото опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.
Лімітоване купе BMW M3 E92 створили у 2012 році, аби відзначити перемогу моделі у німецькому чемпіонаті DTM. Конкретно це авто – 39-те в серії та має пробіг 10,4 тис. км.Важливо
BMW M3 DTM Champion Edition вирізняється чорним матовим забарвленням зі смугами на даху і кришці багажника. Крім того, воно отримало загострений спойлер і чорні диски.
Салон BMW M3 E92 оздобили алькантарою та карбоном. На передній панелі свій автограф залишив чемпіон DTM Бруно Шпенглер. На кузові та в інтер’єрі з’явилися пам’ятні таблички та написи, які вказують на успіх BMW M3 у перегонах.
Із технічної точки зору варіант DTM Champion Edition нічим не відрізняється від стандартного купе BMW M3. Спорткар оснащений 4,0-літровим 420-сильним V8 та 7-ступінчастим роботом і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.
До речі, нещодавно в Києві з'явився новітній заряджений універсал BMW M5 Touring.
Також Фокус розповідав про рідкісний і недорогий спорткар Subaru в столиці.