700-сильный гибрид: в Украине появился новейший спорткар Porsche за 15 миллионов (фото)

Новый Porsche 911 Turbo 2026 уже в Украине. Спорткар с мощной гибридной установкой способен разогнаться до сотни за 2,5 с.

Одно из первых обновленных купе Porsche 911 Turbo (992) сфотографировали в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Спорткар стал 711-сильным гибридом

Цена Porsche 911 Turbo в Украине стартует с 15,59 миллиона гривен, причем пока предлагают только более мощный вариант S. Знаменитый спорткар впервые стал гибридом.

Спорткар Porsche 911 Turbo S оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой с парой электрических турбин и электрмотором. Суммарная отдача составляет 711 л. с. и 800 Н∙м. Также установили титановый выхлоп.

Отличить новый Porsche 911 Turbo S можно по "жабрам"

Купе Porsche 911 Turbo S способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 8,4 с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч.

В арсенале авто — полный привод с системой векторизации тяги, адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

В салоне установили более крупные экраны

Отличить новый Porsche 911 Turbo 2026 можно по более агрессивному переднему бамперу с "жабрами". В салоне установили новый цифровой щиток приборов и более крупный 10,9-дюймовый тачскрин.

