700-сильний гібрид: в Україні з'явився новітній спорткар Porsche за 15 мільйонів (фото)
Новий Porsche 911 Turbo 2026 уже в Україні. Спорткар із потужною гібридною установкою здатен розігнатися до сотні за 2,5 с.
Одне з перших оновлених купе Porsche 911 Turbo (992) сфотографували в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Ціна Porsche 911 Turbo в Україні стартує з 15,59 мільйона гривень, причому наразі пропонують тільки потужніший варіант S. Знаменитий спорткар вперше став гібридом.
Спорткар Porsche 911 Turbo S оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою з парою електричних турбін та електрмотором. Суммарна віддача становить 711 к. с. та 800 Н∙м. Також встановили титановий вихлоп.
Купе Porsche 911 Turbo S здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год — за 8,4 с. Максимальна швидкість становить 322 км/год.
В арсеналі авто — повний привід із системою векторизації тяги, адаптивні амортизатори та активні стабілізатори. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 410 мм ззаду.
Відрізнити новий Porsche 911 Turbo 2026 можна за агресивнішим переднім бампером із "жабрами". У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший 10,9-дюймовий тачскрін.
