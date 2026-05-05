700-сильний гібрид: в Україні з'явився новітній спорткар Porsche за 15 мільйонів (фото)

Новий Porsche 911 Turbo 2026 уже в Україні. Спорткар із потужною гібридною установкою здатен розігнатися до сотні за 2,5 с.

Одне з перших оновлених купе Porsche 911 Turbo (992) сфотографували в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар став 711-сильним гібридом

Ціна Porsche 911 Turbo в Україні стартує з 15,59 мільйона гривень, причому наразі пропонують тільки потужніший варіант S. Знаменитий спорткар вперше став гібридом.

Спорткар Porsche 911 Turbo S оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою з парою електричних турбін та електрмотором. Суммарна віддача становить 711 к. с. та 800 Н∙м. Також встановили титановий вихлоп.

Відрізнити новий Porsche 911 Turbo S можна за "жабрами"

Купе Porsche 911 Turbo S здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год — за 8,4 с. Максимальна швидкість становить 322 км/год.

В арсеналі авто — повний привід із системою векторизації тяги, адаптивні амортизатори та активні стабілізатори. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 410 мм ззаду.

У салоні встановили більші екрани

Відрізнити новий Porsche 911 Turbo 2026 можна за агресивнішим переднім бампером із "жабрами". У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший 10,9-дюймовий тачскрін.

