Справжній ексклюзив: у Києві засвітився унікальний 650-сильний спорткар Porsche (фото)

У Києві сфотографували особливе купе Porsche 911 Turbo. 650-сильне авто пройшло кастомізацію та вирізняється особливим забарвленням і оздобленням.

Новий Porsche 911 Turbo S Exclusive коштував понад 300 000 доларів. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Фото: Topcars UA

Цей Porsche 911 Turbo доопрацювали в підрозділі Porsche Exclusive Manufaktur, який персоналізує авто на замовлення. У нього нестандартний зелений колір, оригінальні колісні диски та оздоблення салону під старовину із коричневою шкірою та картатим візерунком на сидіннях.

Фото: Topcars UA

Із технічної точки зору це спорткар Porsche 911 Turbo S в кузові 992, який оснащений 3,8-літровою опозитною турбошісткою на 650 к. с. і 800 Н∙м.

Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями PDK розгін до 100 км/год займає 2,7 с, а до 200 км/год – 8,9 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Фото: Topcars UA

В арсеналі купе Porsche 911 Turbo S – повний привід, адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Сповільнюють спорткар карбоново-керамічні гальма.

