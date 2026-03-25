Їх виготовили менш ніж 600: у Києві засвітився культовий заряджений Porsche 2000-х (фото)

У центрі Києва сфотографували раритетне 20-річне купе Porsche 911 Turbo S. 450-сильне спортивне авто здатне розвинути понад 300 км/год.

Спорткар Porsche 911 Turbo S — одна із найбільш рідкісних версій моделі в поколінні 996. Її світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

450-сильне авто здатне розвинути 307 км/год Фото: Topcars UA

Із 2003 по 2005 рік виготовили всього 1563 Porsche 911 Turbo S — 965 кабріолетів та лише 598 купе. Свого часу це була одна із найшвидших та найдорожчих версій моделі вартістю від 142 тис. євро.

Важливо

Porsche 911 Turbo S оснащений опозитною 3,6-літровою турбошісткою, яка розвиває 450 к. с. та 620 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість становить 307 км/год.

Ціна Porsche 911 Turbo S складала 142 тис. євро Фото: Topcars UA

На вибір пропонували 6-ступінчасту механічну або 5-ступінчасту автоматичну КПП. Як і всі Porsche 996 Turbo, S-версія є повнопривідною. Її особливістю є стандартні карбоново-керамічні гальма, що на початку 2000-х було рідкістю для серійних авто.

Відео дня

Porsche 911 Turbo S пізнається за заднім спойлером Фото: Topcars UA

Відрізнити Turbo S від стандартного Porsche 911 996 можна за розширеними задніми крилами, обвісом, більшими повітрозабірниками та заднім сполером. У салоні встановлені інакші циферблати приладів із білими шкалами, а комплектацію поповнив CD-чейнджер. Конкретно це авто має ще й спеціальні номерні знаки з індексом моделі.

