Их изготовили менее 600: в Киеве засветился культовый заряженный Porsche 2000-х (фото)

В центре Киева сфотографировали раритетное 20-летнее купе Porsche 911 Turbo S. 450-сильное спортивное авто способно развить более 300 км/ч.

Спорткар Porsche 911 Turbo S — одна из самых редких версий модели в поколении 996. Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

450-сильное авто способно развить 307 км/ч

С 2003 по 2005 год изготовили всего 1563 Porsche 911 Turbo S — 965 кабриолетов и только 598 купе. В свое время это была одна из самых быстрых и дорогих версий модели стоимостью от 142 тыс. евро.

Porsche 911 Turbo S оснащен оппозитной 3,6-литровой турбошестерней, которая развивает 450 л.с. и 620 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч.

Цена Porsche 911 Turbo S составляла 142 тыс. евро

На выбор предлагалась 6-ступенчатая механическая или 5-ступенчатая автоматическая КПП. Как и все Porsche 996 Turbo, S-версия является полноприводной. Ее особенностью являются стандартные карбоново-керамические тормоза, что в начале 2000-х было редкостью для серийных авто.

Porsche 911 Turbo S узнается по заднему спойлеру

Отличить Turbo S от стандартного Porsche 911 996 можно по расширенным задним крыльям, обвесу, более крупным воздухозаборникам и заднему сполеру. В салоне установлены иные циферблаты приборов с белыми шкалами, а комплектацию пополнил CD-чейнджер. Конкретно это авто имеет еще и специальные номерные знаки с индексом модели.

