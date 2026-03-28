Настоящий эксклюзив: в Киеве засветился уникальный 650-сильный спорткар Porsche (фото)

В Киеве сфотографировали особое купе Porsche 911 Turbo. 650-сильное авто прошло кастомизацию и отличается особой окраской и отделкой.

Новый Porsche 911 Turbo S Exclusive стоил более 300 000 долларов. Фотографии спорткара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар имеет особую окраску Фото: Topcars UA

Этот Porsche 911 Turbo доработали в подразделении Porsche Exclusive Manufaktur, которое персонализирует авто на заказ. У него нестандартный зеленый цвет, оригинальные колесные диски и отделка салона под старину с коричневой кожей и клетчатым узором на сиденьях.

Отделка салона выдержана в ретростиле Фото: Topcars UA

С технической точки зрения это спорткар Porsche 911 Turbo S в кузове 992, который оснащен 3,8-литровой оппозитной турбошестерней на 650 л.с. и 800 Н∙м.

С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями PDK разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а до 200 км/ч — 8,9 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

650-сильное авто способно развить 330 км/ч Фото: Topcars UA

В арсенале купе Porsche 911 Turbo S — полный привод, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют спорткар карбоново-керамические тормоза.

