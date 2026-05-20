Легенди 60-х: два Ford Mustang продали за майже 4 мільйони доларів (фото)
У США на аукціоні продали пару вінтажних Ford Mustang 1965 року. За раритетні спорткари заплатили 3,85 мільйона доларів.
Висока ціна Ford Mustang обумовлена тим, що з молотка пішли два рідкісних заряджених Shelby GT350 1965 року. Про них розповіли на сайті аукціону Mecum.
Саме Shelby GT350 1965 року – перші Ford Mustang, доопрацьовані знаменитим гонщиком та конструктором Кероллом Шелбі. Їх випускали невеликими партіями. Обидва автомобілі відреставровані до оригінального стану.
Ford Mustang Shelby GT350 1965 року оснащений 4,7-літровим V8 та 4-ступінчастою механічного КПП. У нього спортивна підвіска, покращені гальма та знижена маса завдяки склопластиковому капоту та відмові від задніх сидінь.
Серійний Shelby GT350 продали за 1,1 мільйона доларів. Його вісімка розвиває 306 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,5 с і розвивати 217 км/год. Таких купе виготовили 562.
Гоночний Shelby GT350R – значно більший раритет, адже цих авто зібрали всього 34. Він потужніший (325 к. с.) і легший. Спорткар, який неодноразово фінішував на подіумі змагань у 60-х, пішов із молотка за $2,75 мільйона.
Між іншим, на цьому аукціоні Mecum раритетний Ford Mustang 1970 року розбили просто під час торгів.
