Легенды 60-х: два Ford Mustang продали за почти 4 миллиона долларов (фото)

В США на аукционе продали пару винтажных Ford Mustang 1965 года. За раритетные спорткары заплатили 3,85 миллиона долларов.

Высокая цена Ford Mustang обусловлена тем, что с молотка ушли два редких заряженных Shelby GT350 1965 года. О них рассказали на сайте аукциона Mecum.

За серийный Ford Mustang Shelby GT350 заплатили 1,1 миллиона долларов за серийный Ford Mustang Shelby GT350

Именно Shelby GT350 1965 года — первые Ford Mustang, доработанные знаменитым гонщиком и конструктором Кэроллом Шелби. Их выпускали небольшими партиями. Оба автомобиля отреставрированы до оригинального состояния.

Автомобили отреставрированы до оригинального состояния Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT350 1965 года оснащен 4,7-литровым V8 и 4-ступенчатой механической КПП. У него спортивная подвеска, улучшенные тормоза и сниженная масса благодаря стеклопластиковому капоту и отказу от задних сидений.

Серийный Shelby GT350 продали за 1,1 миллиона долларов. Его восьмерка развивает 306 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с и развивать 217 км/ч. Таких купе изготовили 562.

Shelby GT350R неплохо показал себя в гонках Фото: Mecum

Гоночный Shelby GT350R — значительно больший раритет, ведь этих авто собрали всего 34. Он мощнее (325 л. с.) и легче. Спорткар, который неоднократно финишировал на подиуме соревнований в 60-х, ушел с молотка за $2,75 миллиона.

Между прочим, на этом аукционе Mecum раритетный Ford Mustang 1970 года разбили прямо во время торгов.

