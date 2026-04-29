2200 сил и максималка более 350 км/ч: дебютировал самый быстрый Ford Mustang в истории (видео)

Ford Mustang получил экстремальную модификацию Cobra Jet 2200. Сверхмощный спорткар способен преодолеть четверть мили с места за рекордные 6,8 с.

Новый Ford Mustang Cobra Jet 2200 — самый мощный и быстрый вариант модели за всю ее 62-летнюю историю. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet 2200 создан специально для профессионального драгрейсинга. Цифровой индекс в названии указывает на мощность в 2200 сил. Пиковый крутящий момент составляет 1828 Н∙м.

Спорткар получил карбоновый кузов и огромное антикрыло Фото: Ford

Примечательно, что такого потрясающего результата добились не благодаря тюнингу бензинового V8. Новый Ford Mustang Cobra Jet 2200 получил двухмоторную электрическую установку. Также специального для него разработали 5-ступенчатую автоматическую КПП и установили тормозные парашюты.

Відео дня

Ford Mustang получил 2200-сильную электрическую установку Фото: Ford

Важно

Авто внешне напоминает купе Ford Mustang 2026, однако имеет полностью новый кузов из карбона с большим антикрылом сзади и трубчатое шасси. Спорткар максимально облегчили и он весит 1500 кг — на 450 кг меньше, чем предыдущий электромобиль Ford Mustang Cobra Jet 1800 2023 года. Для лучшего распределения веса установили несколько небольших батарей.

В основе авто лежит трубчатое шасси Фото: Ford

В Ford отметили, что новый Mustang Cobra Jet 2200 способен преодолеть 402 м (1/4 мили) с места всего за 6,76 с, развив на финише 357 км/ч. На соревнованиях по драгрейсингу NHRA в городе Шарлотт он фактически подтвердил заявленные цифры — проезжал четверть мили за 6,81-6,87 с, что является новым мировым рекордом среди всех электромобилей.

