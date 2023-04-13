Представлен уникальный 1800-сильный электрокар Ford Mustang (фото)

Электрический болид сильно отличается от стандартного спорткара. Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 создан, чтобы побить мировой рекорд на четверти мили.

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Ford представили новый гоночный болид Mustang Super Cobra Jet 1800 для установки мирового рекорда в драг-рейсинге на четверть мили. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 является эволюцией болида Mustang Cobra Jet 1400, который Ford представили в 2021 году. Автомобиль стал еще мощнее и быстрее.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 создан, чтобы побить мировой рекорд Фото: Ford

Суперкар оснащен двумя электромоторами DS-250-115 в паре с четырьмя инверторами PN-250-DZR. Суммарная мощность силовой установки составляет 1800 л.с.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 оснащен двумя электромоторами Фото: Ford

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 имеет легкий кузов и оснащен полным приводом. Благодаря этому обеспечивается максимальное сцепление с дорогой.

Инженеры добавили болиду новые системы управления и сбора данных для облегчения настройки. От Mustang Cobra Jet 1400 суперкар также отличается новой задней частью, которая обеспечивает больше прижимной силы.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 стал легче в сравнении с Mustang Cobra Jet 1400 Фото: Ford

Вес автомобиля был существенно снижен. Это удалось, в частности, благодаря облегченным аккумуляторным батареям.

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В Ford надеются, что новая версия болида побьет предыдущий рекорд полноприводного электромобиля на четверть мили. В 2021 году Mustang Cobra Jet 1400 преодолел четверть мили всего за 8,128 секунды. Помимо этого команда рассчитывает на установку нового рекорда по скорости разгона от 0 до 60 миль/ч.

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