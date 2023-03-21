Toyota презентовала очень необычное гоночное авто для детей (видео)
Toyota GR Supra Jr Roadster доступен по цене 13 995 долларов. На болиде можно участвовать в детском чемпионате по драг-рейсингу NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League.
Toyota представили необычную версию своего спорткара Supra, который предназначен для детей, участвующих в драг-рейсинге. Об этом рассказали на сайте Top Gear.
Toyota совместно с североамериканским гоночным подразделением TRD USA создали детский гоночный драгстер GR Supra Jr Roadster. Это мини-версия оригинального болида GR Supra Funny Car мощностью 11 000 л.с.
Детский драгстер, помимо габаритов, отличается от "взрослой" версии наличием открытого верха. От крыши избавились, чтобы упростить посадку внутрь.
Мощность GR Supra Jr Roadster заметно ниже чем у GR Supra Funny Car. Тем не менее купить его можно всего за 13 995 долларов.
Двигатель поставляется для драгстера отдельно. Его мощность может варьироваться от 5 до 50 л.с.Важно
На Toyota GR Supra Jr Roadster можно участвовать в лиге NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League, которая предназначена для детей. Это первый подобный болид от крупного автопроизводителя.
"Наши инженеры TRD тесно сотрудничали с Антроном Брауном, который управляет младшим классом драгстеров, чтобы гарантировать, что новый болид готов к собственному классу, и мы надеемся, что другие наши партнеры в NHRA разработают свои собственные кузова для этого класса автомобилей", — сказал менеджер группы Toyota Racing в США Пол Долешал.
Ранее Фокус сообщал, что купе Toyota Supra получит топовую заряженную версию с мощностью свыше 500 сил.