Toyota презентовала очень необычное гоночное авто для детей (видео)

Toyota GR Supra Jr Roadster доступен по цене 13 995 долларов. На болиде можно участвовать в детском чемпионате по драг-рейсингу NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League.

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Toyota представили необычную версию своего спорткара Supra, который предназначен для детей, участвующих в драг-рейсинге. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Toyota совместно с североамериканским гоночным подразделением TRD USA создали детский гоночный драгстер GR Supra Jr Roadster. Это мини-версия оригинального болида GR Supra Funny Car мощностью 11 000 л.с.

Toyota GR Supra Jr Roadster гораздо меньше своей "взрослой" версии Фото: NHRA

Детский драгстер, помимо габаритов, отличается от "взрослой" версии наличием открытого верха. От крыши избавились, чтобы упростить посадку внутрь.

Мощность GR Supra Jr Roadster заметно ниже чем у GR Supra Funny Car. Тем не менее купить его можно всего за 13 995 долларов.

Двигатель для Toyota GR Supra Jr Roadster поставляется отдельно Фото: NHRA

Двигатель поставляется для драгстера отдельно. Его мощность может варьироваться от 5 до 50 л.с.

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На Toyota GR Supra Jr Roadster можно участвовать в лиге NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League, которая предназначена для детей. Это первый подобный болид от крупного автопроизводителя.

"Наши инженеры TRD тесно сотрудничали с Антроном Брауном, который управляет младшим классом драгстеров, чтобы гарантировать, что новый болид готов к собственному классу, и мы надеемся, что другие наши партнеры в NHRA разработают свои собственные кузова для этого класса автомобилей", — сказал менеджер группы Toyota Racing в США Пол Долешал.

Ранее Фокус сообщал, что купе Toyota Supra получит топовую заряженную версию с мощностью свыше 500 сил.