Toyota презентувала дуже незвичайне гоночне авто для дітей (відео)

Toyota GR Supra Jr Roadster доступний за ціною 13 995 доларів. На боліді можна брати участь у дитячому чемпіонаті з драг-рейсингу NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League.

Related video

Toyota представила незвичайну версію свого спорткара Supra, який призначений для дітей, які беруть участь у драг-рейсингу. Про це повідомили на сайті Top Gear.

Toyota спільно з північноамериканським гоночним підрозділом TRD USA створили дитячий гоночний драгстер GR Supra Jr Roadster. Це мініверсія оригінального боліду GR Supra Funny Car потужністю 11000 к.с.

Toyota GR Supra Jr Roadster набагато менше своєї "дорослої" версії Фото: NHRA

Дитячий драгстер, окрім габаритів, відрізняється від дорослої версії наявністю відкритого верху. Даху позбулися, щоб спростити посадку всередину.

Потужність GR Supra Jr Roadster помітно нижча, ніж у GR Supra Funny Car. Проте купити його можна лише за 13 995 доларів.

Двигун для Toyota GR Supra Jr Roadster поставляється окремо Фото: NHRA

Двигун поставляється для драгстера окремо. Його потужність може змінюватись від 5 до 50 к.с.

Важливо

Легенда з Японії: в Україні з'явився найновіший спорткар Toyota з тюнінгом (фото)

На Toyota GR Supra Jr Roadster можна брати участь у лізі NHRA Summit Racing Jr. Drag Racing League, що призначена для дітей. Це перший такий болід від великого автовиробника.

"Наші інженери TRD тісно співпрацювали з Антроном Брауном, який керує молодшим класом драгстерів, щоб гарантувати, що новий болід готовий до власного класу, і ми сподіваємось, що інші наші партнери в NHRA розроблять свої власні кузови для цього класу автомобілів", — сказав менеджер групи Toyota Racing у США Пол Долешал.

Раніше Фокус повідомляв, що купе Toyota Supra отримає заряджену топову версію з потужністю понад 500 к. с..