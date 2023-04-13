Представлено унікальний 1800-сильний електрокар Ford Mustang (фото)

Електричний болід дуже відрізняється від стандартного спорткара. Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 був створений, щоб побити світовий рекорд на чверті милі.

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Ford представили новий гоночний болід Mustang Super Cobra Jet 1800 для встановлення світового рекорду у драг-рейсингу на чверть милі. Про це повідомили на сайті The Drive.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 – еволюція боліда Mustang Cobra Jet 1400, який Ford представили у 2021 році. Автомобіль став ще потужнішим і швидшим.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 створений, щоб побити світовий рекорд Фото: Ford

Суперкар оснащений двома електромоторами DS-250-115 у парі з чотирма інверторами PN-250-DZR. Сумарна потужність силової установки складає 1800 к.с.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 оснащений двома електромоторами Фото: Ford

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 має легкий кузов та оснащений повним приводом. Завдяки цьому забезпечується максимальне зчеплення з дорогою.

Інженери додали боліду нові системи управління та збору даних для полегшення налаштування. Від Mustang Cobra Jet 1400 суперкар також відрізняється новою задньою частиною, яка забезпечує більшу притискну силу.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 став легшим у порівнянні з Mustang Cobra Jet 1400 Фото: Ford

Вага автомобіля була суттєво знижена. Це вдалося, зокрема, завдяки полегшеним акумуляторам.

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Ford сподіваються, що нова версія боліда поб'є попередній рекорд повнопривідного електромобіля на чверть милі. У 2021 році Mustang Cobra Jet 1400 подолав чверть милі лише за 8,128 секунди. Крім цього, команда розраховує на встановлення нового рекорду за швидкістю розгону від 0 до 60 миль/год.

Раніше Фокус писав, що американське тюнінг-ательє Saleen презентувало серйозно доопрацьований кабріолет Ford Mustang.