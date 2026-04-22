Ford представил яркого конкурента Toyota Prado с мощным дизелем (фото)

Внедорожник Ford Everest получил обновленную модификацию Wildtrack с улучшенной проходимостью, богатым оснащением и тяговитым 3,0-литровым турбодизелем.

Новый Ford Everest Wildtrack презентовали в Австралии, ведь именно там начнутся его продажи. Для местного рынка внедорожник выпустят лимитированной серией из 1000 авто стоимостью 79 990 австралийских долларов ($57 300), а затем он появится и в ряде других стран. Его подробности раскрыли на сайте Ford.

Внедорожник отличается особыми окраской и передним бампером Фото: Ford

Рамный внедорожник создали по аналогии с родственным пикапом Ford Ranger Wildtrack, который вскоре появится и в Украине (две модели построены на одной платформе). Он бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado и будущему Mitsubishi Pajero.

Отделка салона разбавлена оранжевыми вставками Фото: Ford

Новый Ford Everest Wildtrack отличается массивными пластиковыми бамперами и оранжевой окраской и декором. Авто предлагают с особыми литыми дисками диаметром 18 или 20 дюймов и внедорожными шинами.

Салон Ford Everest отделали кожей с оранжевыми вставками. Комплектация расширена и включает матричные фары, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя и складывания сидений третьего ряда.

Комплектацию Ford Everest расширили Фото: Ford

Внедорожник Ford Ranger Wildtrack комплектуют исключительно 3,0-литровым турбодизельным V6 на 250 л. с. и 600 Н∙м. Он оснащен 10-ступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей.

Между прочим, вскоре внедорожную версию получит новый Jeep Cherokee.

