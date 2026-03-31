Freelander возвращается: Land Rover показал новый недорогой внедорожник (фото)

Land Rover возрождает Freelander. Внедорожник отличается футуристическим дизайном и получит новую электрифицированную установку.

Новый Freelander — не одна модель, а целый бренд доступных кроссоверов и внедорожников. Всего анонсировали 6 моделей и прототип первой из них, названный Concept97, представили в Китае, сообщает сайт Carscoops.

Concept97 является предсерийной версией первой модели бренда Freelander Фото: carscoops.com

Возрождение Freelander — совместный проект Jaguar Land Rover и Chery. Внедорожники будут выпускать в Китае сначала для местного рынка, однако отдельные модели планируют экспортировать. Сообщается, что прототипы прошли краш-тесты по европейской методике EuroNCAP.

На всю ширину передней панели растянули экран на всю ширину Фото: Land Rover

Новый внедорожник Freelander Concept97 отличается футуристическим дизайном с высоким капотом, короткими свесами кузова и расширенными колесными арками. У него крупные фары, а решетка радиатора отсутствует. Дизайн задних стоек крыши выдержан в духе Land Rover Freelander первого поколения.

Сзади образовали лаунж-зону Фото: Land Rover

Задние двери концепта открываются против движения. Салон Freelander Concept97 — шестиместный, причем сзади оборудовали лаунж-зону с изогнутым диваном. На всю ширину передней панели растянули экран, также есть отдельный центральный тачскрин. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.

Характеристики Freelander должны раскрыть позже. Известно, что в основе авто лежит 800-вольтная архитектура Chery E0X, которую используют Exeed Exlantix ET и ES, а также Luxeed S7 и R7. Она поддерживает как чисто электрические, так и плагин-гибридные силовые установки (PHEV и EREV).

Задние стойки выдержаны в духе первого Land Rover Freelander 1997 года Фото: Land Rover

Напомним, что оригинальный Land Rover Freelander выпускали с 1997 по 2014 год и создали два поколения модели. Это была самая доступная модель марки и первый Land Rover без рамы.

