Freelander повертається: Land Rover показав новий недорогий позашляховик (фото)

Land Rover відроджує Freelander. Позашляховик вирізняється футуристичним дизайном та отримає нову електрифіковану установку.

Новий Freelander — не одна модель, а цілий бренд доступних кросоверів та позашляховиків. Усього анонсували 6 моделей і прототип першої з них, названий Concept97, представили в Китаї, повідомляє сайт Carscoops.

Concept97 є передсерійною версією першої моделі бренду Freelander

Відродження Freelander — спільний проєкт Jaguar Land Rover і Chery. Позашляховики випускатимуть у Китаї спочатку для місцевого ринку, проте окремі моделі планують експортувати. Повідомляється, що прототипи пройшли краш-тести за європейською методою EuroNCAP.

Новий позашляховик Freelander Concept97 вирізняється футуристичним дизайном із високим капотом, короткими звисами кузова та розширеними колісними арками. У нього крупні фари, а решітка радіатора відсутня. Дизайн задніх стійок даху витриманий у дусі Land Rover Freelander першого покоління.

Задні двері концепту відкриваються проти руху. Салон Freelander Concept97 — шестимісний, причому ззаду обладнали лаунж-зону з вигнутим диваном. На всю ширину передньої панелі розтягнули екран, також є окремий центральний тачскрін. Мультимедіа і систему напівавтономного руху розробили в Huawei.

Характеристики Freelander повинні розкрити пізніше. Відомо, що в основі авто лежить 800-вольтна архітектура Chery E0X, яку використовують Exeed Exlantix ET та ES, а також Luxeed S7 і R7. Вона підтримує як чисто електричні, так і плагін-гібридні силові установки (PHEV та EREV).

Задні стійки витримані в дусі першого Land Rover Freelander 1997 року

Нагадаємо, що оригінальний Land Rover Freelander випускали з 1997 по 2014 рік і створили два покоління моделі. Це була найдоступніша модель марки і перший Land Rover без рами.

