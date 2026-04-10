Для серьезного бездорожья: новый экстремальный внедорожник Jeep впервые попал на фото

Новый Jeep Cherokee 2026 года получит вариант повышенной проходимости Trailhawk. Внедорожник будет гибридом.

Внедорожник Jeep Cherokee Trailhawk нового поколения заметили во время испытаний в США. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Фото: Jeep

Новый Jeep Cherokee в версии Trailhawk частично закрыли камуфляжем — это дает понять, что он получит новые бамперы. Также на фото видно, что у автомобиля увеличен клиренс и установлены большие внедорожные шины Nexen Roadian ATX размером 245/65 R17.

Фото: Jeep

Предвестником новой модели стал концепт Jeep Cherokee Upland, который показали недавно на Пасхальном внедорожном сафари в американской пустыне Moab. Его бамперы скошены снизу, что увеличивает углы въезда и съезда.

Знакомый незнакомец: Jeep представил недорогой семиместный кроссовер (фото)

Салон Jeep Cherokee Trailhawk не показали, однако известно, что его отделают водостойкими материалами и постелят резиновые коврики.

Фото: Jeep

Полноприводная гибридная установка не претерпит изменений. Как известно, новый Jeep Cherokee оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами, которые вместе развивают 210 л.с.

Кстати, недавно презентовали рамный пикап Peugeot, созданный специально для Украины.

Также Фокус рассказывал о возрожденном внедорожнике Land Rover Freelander.