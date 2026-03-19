Знакомый незнакомец: Jeep представил недорогой семиместный кроссовер (фото)

Презентован новый Jeep Commander 2026. Доступный семейный кроссовер выпускают в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 272 сил.

Кроссовер Jeep Commander 2026 дебютировал в Бразилии, ведь именно там выпускают модель. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Фото: Jeep

Jeep Commander выглядит знакомо, что и неудивительно — это удлиненный 4,77-метровый вариант Compass второй генерации. Хотя Jeep Compass сменил поколение, Commander продолжают производить и даже обновили.

Новый Jeep Commander узнается по измененным бамперам, оптике и решетке радиатора. Кроме того, предложили измененные колесные диски.

Фото: Jeep

В салоне Jeep Commander сохранили цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин, однако установили новый селектор КПП. Интерьер рассчитан на семь человек, а объем багажника составляет 233 л с тремя рядами кресел, 661 л — с двумя и 1760 л — с одним.

Ставка на комфорт: в Украине презентовали новый флагманский кроссовер Citroen (фото)

Комплектацию пополнили камеры кругового обзора. Кроме того, кроссовер Jeep Commander оснащен кожаным салоном, электроприводом двери багажника, адаптивным круиз-контролем.

Фото: Jeep

Новый Jeep Commander сохранил бензиновые турбомоторы объемом 1,3 л (174 л.с.) и 2,0 л (272 л.с.), а также 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Позже появится гибрид. Есть версии модели с передним и полным приводом.

Кстати, недавно дебютировал новый французский конкурент Audi Q5 и BMW X3.

Также Фокус рассказывал о самом быстром кроссовере Volkswagen Tiguan.