Знайомий незнайомець: Jeep представив недорогий семимісний кросовер (фото)

Презентовано новий Jeep Commander 2026. Доступний сімейний кросовер випускають у бензинових та дизельних версіях потужністю до 272 сил.

Кросовер Jeep Commander 2026 дебютував у Бразилії, адже саме там випускають модель. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Кросовер доступний у бензинових і дизельних версіях

Jeep Commander має знайомий вигляд, що й не дивно – це подовжений 4,77-метровий варіант Compass другої генерації. Хоча Jeep Compass змінив покоління, Commander продовжують виробляти та навіть оновили.

Новий Jeep Commander пізнається за зміненими бамперами, оптикою та решіткою радіатора. Крім того, запропонували змінені колісні диски.

У салоні встановили новий селектор КПП

У салоні Jeep Commander зберегли цифровий щиток приладів і 10,1-дюймовий тачскрін, проте встановили новий селектор КПП. Інтер’єр розрахований на сім осіб, а об’єм багажника становить 233 л із трьома рядами крісел, 661 л – із двома та 1760 л – із одним.

Комплектацію поповнили камери кругового огляду. Крім того, кросовер Jeep Commander оснащений шкіряним салоном, електроприводом дверей багажника, адаптивним круїз-контролем.

Авто випускають у семимісному виконанні

Новий Jeep Commander зберіг бензинові турбомотори об’ємом 1,3 л (174 к. с.) і 2,0 л (272 к. с.), а також 2,2-літровий 200-сильний турбодизель. Пізніше з’явиться гібрид. Є версії моделі з переднім і повним приводом.

