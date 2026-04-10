Для серйозного бездоріжжя: новий екстремальний позашляховик Jeep уперше потрапив на фото

Новий Jeep Cherokee 2026 отримає варіант підвищеної прохідності Trailhawk. Позашляховик буде гібридом.

Позашляховик Jeep Cherokee Trailhawk нового покоління помітили під час випробувань у США. Про це повідомляє видання Car and Driver.

Jeep Cherokee Trailhawk помітили під час тестів

Новий Jeep Cherokee у версії Trailhawk частково закрили камуфляжем — це дає зрозуміти, що він отримає нові бампери. Також на фото видно, що в автомобіля збільшений кліренс та встановлені великі позашляхові шини Nexen Roadian ATX розміром 245/65 R17.

Jeep Cherokee Trailhawk отримає нові бампери та позашляхові шини

Провісником нової моделі став концепт Jeep Cherokee Upland, який показали нещодавно на Великодньому позашляховому сафарі в американській пустелі Moab. Його бампери скошені знизу, що збільшує кути в'їзду та з'їзду.

Салон Jeep Cherokee Trailhawk не показали, проте відомо, що його оздоблять водостійкими матеріалами та постелять гумові килимки.

Позашляховик збереже гібридну установку

Повнопривідна гібридна установка не зазнає змін. Як відомо, новий Jeep Cherokee оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами, які разом розвивають 210 к. с.

