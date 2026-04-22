Внедорожная классика: раскрыты подробности нового Mitsubishi Pajero (фото)

Новый Mitsubishi Pajero готовят к дебюту. Внедорожник сохранит классическую рамную конструкцию и тяговитый турбодизель.

Mitsubishi Pajero следующего поколения презентуют летом, а его продажи стартуют под конец 2026 года. Об этом заявил представитель австралийского подразделения Mitsubishi сайту Car Expert.

Внедорожник станет конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Скорее всего, модель назовут именно Mitsubishi Pajero, а не Pajero Sport.

Впрочем, с технической точки зрения, это будет преемник именно Mitsubishi Pajero Sport, ведь его также построят на рамном шасси пикапа L200. У этой же модели позаимствуют и 2,4-литровый турбодизель на 204 л.с. и 470 Нм, и систему полного привода Super Select 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Внедорожник получит 8-ступенчатый автомат.

Новый Mitsubishi Pajero неоднократно видели в камуфляже во время тестов, да и официальные тизеры уже публиковали. Внедорожник отличается солидным дизайном с высоким капотом и толстыми задними стойками крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами. Также заявлено, что в линейке будут экстремальные версии с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

