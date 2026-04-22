Позашляхова класика: розкрито подробиці нового Mitsubishi Pajero (фото)

Новий Mitsubishi Pajero готують до дебюту. Позашляховик збереже класичну рамну конструкцію та тяговитий турбодизель.

Mitsubishi Pajero наступного покоління презентують влітку, а його продажі стартують під кінець 2026 року. Про це заявив представник австралійського підрозділу Mitsubishi сайту Car Expert.

Перший офіційний тизер Mitsubishi Pajero Фото: скриншот / YouTube

Позашляховик стане конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Скоріше за все, модель назвуть саме Mitsubishi Pajero, а не Pajero Sport.

Утім, із технічної точки зору, це буде наступник саме Mitsubishi Pajero Sport, адже його також збудують на рамному шасі пікапа L200. У цієї ж моделі запозичать і 2,4-літровий турбодизель на 204 к. с. та 470 Нм, і систему повного приводу Super Select 4WD зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Позашляховик отримає 8-ступінчастий автомат.

Mitsubishi Pajero неодноразово бачили під час тестів Фото: autoevolution.com

Новий Mitsubishi Pajero неодноразово бачили в камуфляжі під час тестів, та й офіційні тизери вже публікували. Позашляховик вирізняється солідним дизайном із високим капотом і товстими задніми стійками даху. Широка решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами. Також заявлено, що в лінійці будуть екстремальні версії зі збільшеним кліренсом та позашляховими шинами.

