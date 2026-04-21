Зірка 90-х: у Києві помітили знаменитий доступний спорткар із Японії (фото)

У Києві засвітилося купе Mitsubishi Eclipse 1995 року. Стильну спортивну модель створили для молоді, тому вона була недорогою.

Mitsubishi Eclipse другого покоління вже став раритетом в Україні, адже збереглося не так багато цих авто в оригінальному стані. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто здатне розвинути 220 км/год Фото: Topcars UA

Mitsubishi Eclipse — доступний передньопривідний спорткар для молоді, який виготовляли з 1990 по 2012 рік. Купе та кабріолет другої генерації випускали з 1994 по 1999 рік і розробляли спільно з концерном Chrysler, тому в моделі був американський брат-близнюк Eagle Talon.

Важливо

Компактне 4,4-метрове купе Mitsubishi Eclipse 1995 року вирізняється обтічною зовнішністю, витриманою у стилістиці біодизайну, та має припідняту "корму". Конкретно цьому авто замінили антикрило на більше.

Відео дня

Модель розробляли спільно з Chrysler Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse другого покоління комплектували бензиновими двигунами об'ємом 2,0 та 2,4 л потужністю до 210 сил і 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Це купе оснащене 2,0-літровою четвіркою на 141 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 9,4 с і розвинути 220 км/год.

Варто відзначити, що в 2018 році назву Eclipse відродили, проте вже для компактного кросовера і свого часу ця модель побувала на тесті Фокусу.

