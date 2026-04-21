Звезда 90-х: в Киеве заметили знаменитый доступный спорткар из Японии (фото)

В Киеве засветилось купе Mitsubishi Eclipse 1995 года. Стильная спортивная модель создавалась для молодежи, поэтому была недорогой.

Mitsubishi Eclipse второго поколения уже стал раритетом в Украине, ведь сохранилось не так много этих авто в оригинальном состоянии. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто способно развить 220 км/ч Фото: Topcars UA

Mitsubishi Eclipse — доступный переднеприводный спорткар для молодежи, который производился с 1990 по 2012 год. Купе и кабриолет второй генерации выпускали с 1994 по 1999 год и разрабатывали совместно с концерном Chrysler, поэтому у модели был американский брат-близнец Eagle Talon.

Компактное 4,4-метровое купе Mitsubishi Eclipse 1995 года отличается обтекаемой внешностью, выдержанной в стилистике биодизайна, и имеет приподнятую "корму". Конкретно этому авто заменили антикрыло на большее.

Модель разрабатывали совместно с Chrysler Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse второго поколения комплектовался бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 л мощностью до 210 сил и 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП. Это купе оснащено 2,0-литровой четверкой на 141 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 9,4 с и развить 220 км/ч.

Стоит отметить, что в 2018 году название Eclipse возродили, однако уже для компактного кроссовера и в свое время эта модель побывала на тесте Фокуса.

